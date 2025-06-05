Radyatörden sıçrayan kaynar suyla yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tamir ettiği otomobilin radyatöründeki kaynar suyun basınçla üzerine sıçramasıyla yaralandı.
Sinanbey Mahallesi 4’üncü Metal Sokak’ta faaliyet gösteren bir oto tamircisinde tamir ettiği otomobilin motor kısmındaki radyatörün kapağını açan Cesur T., kaynar suyun basınçla üzerine sıçramasıyla yaralandı.
Cesur T., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Vücudunda 2’nci derece yanık oluşan Cesur T., yanık ünitesinde tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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