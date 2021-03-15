Radyo programcısı Hazım Özsu dinleyicisi tarafından öldürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yolgör Sokak'ta ablasıyla birlikte yaşayan ve bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu (46), iddiaya göre evine gelen bir kişinin zili çalması üzerine kapıyı açtığı sırada H.N. (45) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Geçen salı günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda göğsüne isabet eden kurşunları yaralanan Özsu, içeri girip kapıyı kapattı.

Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan ailesinin çıkmaması için direnen Özsu, daha sonra yere yığıldı. Özsu'nun göğsünden yaralandığını fark eden ailesi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Özsu'yu ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi sevk etti. Özsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI DİNLEYİCİSİ ÇIKTI



Polis ekipleri, Özsu'nun öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisinin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ile Özsu'nun evinin bulunduğu sokaktaki bir güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin H.N. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan H.N.'nin psikolojik problemleri olduğu ve bir yıldır yayınlarını dinlediği Özsu'ya bilendiği, cinayeti de bu yüzden işlediği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANI



Öte yandan şüphelinin cinayeti işlemeden önce Özsu'nun evini gözlediği anlar ile cinayetten sonra kaçarak, olay yerinden uzaklaştığı anlar ise sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.