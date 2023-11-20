Radyocu Ersin Baydamar, nişanlısının eski kocasını vurdu

İstanbul'da nişanlısının eski eşini silahla vurarak ağır yaralayan radyocu gözaltına alındı.



Olay, 15 Kasım Çarşamba günü Bakırköy ilçesi Yeşilköy sahilde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru M. bir süre önce nişanlandı.

KONUMA GİTTİ

Ebru M.'nin eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Ebru M.'yi arayıp hakaret ve küfür etti, ardından da Ersin Baydamar'ı arayarak hakaret ederek tehdit etti. Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi.



Baydamar, Şahin'in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti.

BİRBİRLERİNE SİLAH ÇEKTİLER



Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı.



POLİSE TESLİM OLDU

Olayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şahin'i hastaneye kaldırırken, polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.



Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken şüpheli Ersin Baydamar, Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar'ın işlemleri devam ediyor.

