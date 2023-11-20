Radyocu Ersin Baydamar tutuklandı

İstanbul'da nişanlısının eski eşini silahla vuran radyocu tutuklandı.



Olay, 15 Kasım Çarşamba günü Bakırköy ilçesi Yeşilköy sahilde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru M. bir süre önce nişanlandı.

KONUMA GİTTİ

Ebru M.'nin eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Ebru M.'yi arayıp hakaret ve küfür etti, ardından da Ersin Baydamar'ı arayarak hakaret ederek tehdit etti. Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi.



Baydamar, Şahin'in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti.

BİRBİRLERİNE SİLAH ÇEKTİLER



Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı.



BAYDAMAR TUTUKLANDI

Şüpheli Ersin Baydamar, daha sonra Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu.



Gözaltına alınan Baydamar emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada ilk olarak savcıya ifade veren Baydamar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklandı.