Radyocu Hazım Özsu cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'da radyo yayını yapan Hazım Özsu'nun katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Olay, geçen yıl mart ayında Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, Yolgör Sokak'ta meydana geldi. Halil Nalçacı(45), yerel bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu'nun(46) ablasıyla birlikte yaşadığı eve gitti.

Kapıyı, Özsu’nun ablası açtı. Halil Nalçacı, Hazım Özsu ile görüşmek istediğini söyledi.

Evin dış kapısına çıkan Özsu, Nalçacı tarafından tabancayla vuruldu. Yaralı halde kapıyı kapatan Hazık Özsu kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi kaldırılan Hazım Özsu kurtarılamadı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Halil Nalçacı çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkılıp 6 gün sonra Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

TUTUKLANDI

İfadesinde Hazım Özsu'yu radyodaki yayınlarını beğenmediği için öldürdüğünü söyleyen Nalçacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Halil Nalçacı, karar duruşmasına çıktı. Nalçacı, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, Hazım Özsu'nun yakınları ise salonda hazır bulundu.

"PROGRAMINI BEĞENMİYORDUM"

Mahkemede önceki savunmalarını tekrarlayan Halil Nalçacı, "Hazım Özsu'nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim" dedi.

Hazım Özsu, yerel bir radyoda dini içerikli program yapıyordu

"ARTIK SESİNİ KISIYORUM" DEYİP ATEŞ ETMİŞ



Gözüm döndüğünü ve pişman olduğunu belirten Nalçacı, "Zile basarak akrabalarına Hazım Özsu'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu, aşağıya indiğinde 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı" dedi.



Son sözü sorulan Nalçacı, "Tedavi olmak istiyorum. Adli tıpa gittiğimde hastalığımı gizledim. Yeniden beni gönderin. Devletlerin dini, adalettir. Vereceğiniz karara, yüce adaletinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Sanığın yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda suçunu sabit gördüğü Nalçacı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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