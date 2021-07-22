Radyonun sesini açmak isterken canından oldu

Erzurum’un İspir ilçesinde radyonun sesini açmak isterken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

İHA 22.07.2021 - 14:47

Radyonun sesini açmak isterken canından oldu

Erzurum’un İspir ilçesi Bademli köyü Bağlar mevkiinde evinin bahçesinde bulaşık yıkarken elleri ıslak olduğu halde radyonun sesinin kesildiğini fark edip eliyle radyoya dokunan Havva Çelik (59) bir anda elektrik akımına kapıldı.

KOMŞULARI FARK ETTİ

Elektrik akımına kapılan Havva Çelik, komşuları tarafından fark edilmesi sonrası İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen Havva Çelik hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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