Rahatsızlanan eşi için izin isteyen polis, trafik kazasında hayatını kaybetti

Güzelbahçe ilçesi Çeşme Otoyolu'nda yürek burkan bir trafik kazası meydana geldi.

Polis memuru Ahmet Busanç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, ani fren yaptığı öne sürülen plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı.



Busanç, motosikletten fırlayıp metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Busanç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Busanç'ın cenazesi morga götürüldü.



ACI AYRINTI



Çeşme ilçesinde görev yapan polis memurunun yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek için izin aldığı öğrenildi.



Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.