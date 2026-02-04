Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kıdemli başçavuş şehit oldu
04.02.2026 07:31
Anadolu Ajansı
Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur şehit oldu.
İHA
Milli Savunma Bakanlığı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur rahatsızlanması nedeni ile hastaneye kaldırıldı.
Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat'ta şehit oldu.
Yapılan paylaşımda başsağlığı dilendi.