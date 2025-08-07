Rahim sarkması tedavisinde bir ilk

Rahim sarkması; kadınlarda yaşam kalitesini düşüren, yeniden ameliyat gerektirebilen önemli bir sağlık sorunu.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Peker, yılların tecrübesiyle bu soruna yeni bir çözüm geliştirdi. Adı; Peker Tekniği.



NTV'ye konuşan Peker, "Sadece cerrahın parmağı ile hissiyatıyla gerçekleştirdiği ameliyata histeroskopi dediğimiz optik bir sistem yani bir görüntüleme ve ışık kaynağının bulunduğu bir sistemi entegre ederek o bölgedeki cerrahi alanı daha iyi gözlemleyerek büyütülmüş şekilde gözlemleyerek dikiş geçme işlemini gerçekleştirmekteyiz." dedi.



YENİ TEKNİK TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ



Nurullah Peker, Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapıyor.



Geliştirdiği yeni cerrahi teknik, uluslararası tıp camiasında kabul gördü. Üstelik, bilimsel kalitesi en yüksek dergiler arasında yer alan SCI Expanded kapsamındaki saygın bir kadın doğum dergisinde yayımlandı.

Yeni yöntemde, cerrahi müdahalenin yapıldığı bölge kamera sistemiyle görüntülenebiliyor. Bu sayede hata riski minimuma iniyor.

