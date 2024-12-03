Rahime’yi katletti, komşusunu aradı: “Eşimi öldürdüm”

Uşak’ta eşini bıçaklayarak öldüren koca, olayın ardından Afyonkarahisar’da bir inşaatın 5’inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

KOMŞUSUN ARADI



Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak’ta yaşayan Hüseyin Ç. (41), sabah saatlerinde komşusunu arayarak gece eşini öldürdüğünü belirterek, odalarında uyuyan üç çocuğunu evden almasını istedi.



İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç.’nin (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNŞAATTAN ATLADI



Olayın ardından Afyonkarahisar’a kaçan Hüseyin Ç.’nin bir inşaatın 5’inci katından atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.