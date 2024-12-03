Rahime’yi katletti, komşusunu aradı: “Eşimi öldürdüm”

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez Uşak… Uşak’ta yaşayan Rahime Ç., eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı cinayetin ardından komşusunu arayıp, evde uyuyan çocuklarını almasını istedi. Olayın ardından Afyonkarahisar’a kaçan Hüseyin Ç., bir inşaatın 5’inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

Rahime’yi katletti, komşusunu aradı: “Eşimi öldürdüm”
Aksaray'da kadın cinayeti: Başından vurulmuş halde bulundu

Aksaray'da kadın cinayeti: Başından vurulmuş halde bulundu

Haberi Görüntüle

’ta eşini bıçaklayarak öldüren koca, olayın ardından ’da bir inşaatın 5’inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

KOMŞUSUN ARADI

Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak’ta yaşayan Hüseyin Ç. (41), sabah saatlerinde komşusunu arayarak gece eşini öldürdüğünü belirterek, odalarında uyuyan üç çocuğunu evden almasını istedi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç.’nin (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNŞAATTAN ATLADI

Olayın ardından Afyonkarahisar’a kaçan Hüseyin Ç.’nin bir inşaatın 5’inci katından atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Piyasada sahte dolar paniği! Soruşturma başlatıldı (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...