''Rahmetli de çok iyi bir insan değildi'' deyince öldürüldü

Adana'da vefat eden üvey ağabey için ''Rahmetli de çok iyi bir insan değildi." ifadesini kullanan kişi çıkan tartışmada öldürüldü.

Turhan ailesi 24 Nisan 2020'de 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fatih Turhan’ın (53) ölüm yıl dönümünde mevlit yaptı.

Mevlide katılamayan Fatih Turhan'ın arkadaşı Murat Daş (51), 1 Mayıs'ta Turhan ailesinin mahalledeki kıraathanesine geldi. Turhan’ın üvey kardeşi Yıldıray Çakır (50) ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti.



Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan’ın fotoğrafını gören Daş, iddiaya göre ''Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı.'' deyip küfretti.

Bu duruma sinirlenen Çakır, Daş’a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Çakır, Daş’ı tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.



TUTUKLANDI



Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Daş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheli Çakır'ı saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.



Emniyete götürülen Çakır, üvey ağabeyine küfrettiği için Daş’ı vurduğunu belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.