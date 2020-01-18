Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti (Yarın defnedilecek)

Son dakika haberi!

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.





BÜLENT ECEVİT'İN YANINA DEFNEDİLECEK

Rahşan Ecevit yarın devlet mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve taziyelerini iletti.



Erdoğan görüşmede, Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ



26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.



Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı başsağlığı mesajında, "Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA), 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit için "Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?



Türk ressam, yazar ve siyasetçi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.



Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.



DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır.



Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.



Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.