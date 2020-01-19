Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit'e bugün veda edildi. Rahşan Ecevit 14 yıl sonra Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi.



Rahşan Ecevit için bugün Kocatepe Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Rahşan Ecevit Devlet Mezarlığına defnedildi. Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Demokratik Sol Parti Eski Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP eski yöneticileri olmak üzere, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ve CHP milletvekilleri de cenaze törenine katıldı.

''ONLARIN BIRAKTIĞI İLKELER SÜRDÜRMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ İLKELERDİR''



Rahşan Ecevit'in cenazesine katılan Kılıçdaroğlu, "Onların bıraktığı ilkeler bugün de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir" ifadelerini kullandı.

MEZARINA MEMLEKETİNDEN TOPRAK GÖNDERİLDİ



Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.



Cuma akşamı, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitiren Rahşan Ecevit’in vasiyeti eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmekti. Bunun için yasal düzenleme gerekiyordu.



Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Ardından tüm siyasi parti temsilcileri arasında gerekli yasal düzenleme yapılması konusunda mutabakata varıldı.



Merhum Başbakan Bülent Ecevit de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle devlet mezarlığına defnedilmişti.



Rahşan Ecevit Türk siyasi hayatının önemli kadın aktörlerinden biriydi. 1980 darbesinin ardından Bülent Ecevit'e siyaset yasağı getirilince Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve ilk genel başkanı oldu. Yasak kalkınca Bülent Ecevit'e genel başkanlığı bıraktı ama her zaman siyaset sahnesinde yer aldı.