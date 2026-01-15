Rakip fırına şeytanın aklına gelmeyecek oyun. Geceleri çaldığı ekmekleri küflendirip geri getirdi

Akıllara zarar olay Eskişehir'de yaşandı.

Eskişehir'deki 71 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fırının depo bölümünde kaydedilen görüntülerde, fırında farklı işletmelere gönderilmek üzere üretilen ekmeklere, rakip firmanın yetkilisi tarafından müdahale edildiği öne sürüldü.

"BİRKAÇ GÜN SONRA KÜFLENDİRİP GERİ BIRAKTI" İDDİASI

Yetkili, ceketine doldurduğu ekmekleri, aradan birkaç gün geçtikten sonra geri getirdi. İddiaya göre amacı ise rakibi olan fırının farkında olmadan küflü ekmek satmasını sağlamaktı.

Avukat Burcu Kabağaç Kaya, “Yemek şirketine bırakılan ekmekleri gece vakti birisi gelip çalıyor, daha sonrasında birkaç gün bekletip küflendiriyor ve tekrar gelip aynı yere geri koyuyor. Bizim tespit edebildiğimiz bir kişi var ama bunun daha fazla olduğu kanaatindeyiz; çünkü müvekkil firmaya karşı son zamanlarda bu şekilde birçok eylem gerçekleştirilmeye başlandı" diye konuştu.

Fırın yetkilileri çaldığı ekmekleri küflendirip birkaç gün sonra aynı yere getirdiği iddia edilen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.