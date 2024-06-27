Rakka’dan İstanbul’da uzanan kirli para trafiği deşifre oldu: Hawala yöntemiyle örgütü finans ettiler

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Terör örgütü DAEŞ’in yasa dışı Hawala yöntemini kullanarak örgütü finanse ettiği mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17’si tutuklu 19 sanık hakkında 15’er yıldan 42’şer yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, terör örgütlerinin finansman faaliyetleri, kaynakları ile finans hareketlerinde kullandıkları yöntemlere yer verildi.



6 ŞİRKETİ KULLANDILAR



İddianamede, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleri ve Türkiye arasında yasa dışı para transferi gerçekleştirildiği, bu faaliyetlerin de Afak, Hwj, Al Avail, İkra, Click ve Al Barakat isimli şirketler üzerinden yapıldığı kaydedildi.

MASAK’I ATLATMAYA ÇALIŞTILAR



Söz konusu şirketlerin, Alamiyah, Sanabil ve Taiba isimli WhatsApp grupları üzerinden iletişim sağladığı ifade edilen iddianamede, DAEŞ terör örgütü üyesi sanıkların yasa dışı para transferlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) takibine takılmamak amacıyla Hawala sistemini kullandığı, transfer açıklamalarında ise zekat, yetim ve sadaka gibi kelimeler yazdıkları aktarıldı.



İddianamede, terör örgütü DAEŞ adına para transferi gerçekleştiren sanıklar ve şirketlere ilişkin bilgilere de yer verildi.



TURİZM VE KUYUMCULUK ŞİRKETİ ÜZERİNDEN TERÖRE FİNANS SAĞLANDI



Sanıklardan Imad Machnouk’un sahibi olduğu Piko Turizm Şirketi’nin banka hesaplarına Türkiye’de terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu belirlenen ve mal varlığı dondurulan şüphelilerden para transferi gerçekleştirildiği ve bu yöntemle Machnouk’un örgütü finanse ettiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu iddialara ilişkin MASAK raporundaki tespitler de yer aldı.



Rapora göre, sanık Machnouk’un şirketinin banka hesaplarının 2017’den bu yana en az 1 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu fakat buna rağmen şirketin alım-satım kaydının bulunmadığı, sanığın kişisel hesaplarının ise en az 212 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu kaydedildi.

Diğer sanıkların da herhangi bir mal alış-satış kaydıyla veya ticari faaliyetleriyle bağdaştırılamayan, mali profilleriyle uyumlu olmayan veya hayatın olağan akışına uygun mahiyette görünmeyen finansal işlemler gerçekleştirdikleri ifade edilen MASAK raporunda, sanıkların, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu üçüncü kişilerden para girişleri ve farklı lehdarlara transfer işlemi gibi yasa dışı fon transferine aracılık ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.



Raporda ayrıca sanıkların hesaplarının 21 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu bilgisi de yer aldı.



İddianamede, sanık Machnouk'un Piko Gold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin de sahibi olduğu, bu şirketi farklı zamanlarda başka kişilere devrettiği, 2022'de şirketin tüm hisselerini yeniden devraldığı belirtildi.



Yaklaşık 13 milyon liralık işlem hacmine sahip şirketin incelenmesinde kuyumculuk işlerine ilişkin ifadelerin bulunmadığı, şirketin BA-BS form kayıtları araştırmasında da herhangi bir kayda rastlanmadığı kaydedildi.



RAKKA’DAN İSTANBUL’A UZANAN PARA TRAFİĞİ



İddianamede, terör örgütü DAEŞ adına finansal transfer gerçekleştiren kişiler ve şirketlere ilişkin bilgiler arasında, Şubat 2023’te Suriye Rakka’dan İstanbul’da belirlenen alıcılarla örgüt adına para gönderildiği, Fawaz “Abd-al-Hamid Hadib” kod adlı Abu Alaa’nın, Ocak ve Şubat 2023’te örgüt adına 600 bin doları yaklaşık 20 kez havaleyle Türkiye’ye yolladığı bildirildi.



Abu Alaa’nın Türkiye’de faaliyette bulunan Pico Exchange isimli şirketten fon elde ettiği de aktarılan iddianamede, Alaa’nın Suriye’nin Rakka ile El-Badiye bölgesine belirsiz sıklıkla seyahat ettiğinin tespit edildiği anlatıldı.



İddianamede, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kilis’te düzenlenen operasyonda ele geçirilen terör örgütü DAEŞ’e ait flaş bellekte, “Şam Vilayeti” ibaresiyle örgütün Suriye’de 2019-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinin anlatıldığı ve risale adını verdikleri çok sayıda doküman bulunduğu vurgulanarak, bu risalelerden bazılarına yer verildi.