Rallide feci kaza: ATV sporcusu öldü

Bursa'da devam eden TransAnatolia Rallisi'nde dün ATV kazası meydana geldi.

Kazada sporcu Hasan Yatgın yaşamını yitirdi.



Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.



TransAnatolia Rallisi organizasyonunun sosyal medya hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada "Bu derin kaybın üzüntüsü içerisindeyiz. Motor sporları camiasının sevilen bir üyesi olan Hasan Yatgın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.