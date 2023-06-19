Ramazan Ağar kimdir? Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar kaç yaşında ve nereli?

Ramazan Ağar, Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1953 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. Konya’da yerine getirdiği askerlik görevi ardından, 1976 yılında Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat sürveyanı olarak çalışmaya başladı.



YOL-İŞ Sendikası Adana (1) No’lu Şubesi’nin 1980 tarihli kongresinde Şube Başkanı seçildi ve bu görevini 12-14 Eylül 2003 tarihli YOL-İŞ Sendikası 7. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildiği güne kadar sürdürdü.



6-8 Temmuz 2007 tarihli YOL-İŞ Sendikası 8. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Mali Sekreterlik görevine yeniden seçildi. 6-7 Eylül 2008 ve 23-24 Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleşen iki Olağanüstü Genel Kurul ile YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanlığı’na seçildi. YOL-İŞ Sendikası’nın 2011 ve 2015 yılında yapılan 9. ve 10. Olağan Genel Kurulu ile yeniden Genel Başkanlık görevine seçildi.



TÜRK-İŞ’in 21. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Eğitim Sekreterliği görevlerine seçildi.



3 Eylül 2013 günü Yönetim Kurulu Kararı ile Türk-İş Genel Mali Sekreterliğine getirilen Ağar, TÜRK-İŞ’in 22. ve 23. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Mali Sekreterlik görevine yeniden seçildi.



Ağar, evli ve 4 çocuk babasıdır.