Ramazan ayı 2023: Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2023 Diyanet dini günler takvimi)

Ramazan ne zaman? sorusunun yanıtı, 2023 yılına girmemize kısa bir zaman kala vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimi sonrasında, Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi gün tutulacağı belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman?

Ramazan ayı 2023: Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2023 Diyanet dini günler takvimi)

Ramazan ayı, 2023 yılına az bir süre kala merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimini araştırıyor. Peki, Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

Ramazan ayı 2023: Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2023 Diyanet dini günler takvimi) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

- 26 Ocak Perşembe

- 17 Şubat Cuma

– 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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