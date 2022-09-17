Ramazan ayı ne zaman? (2023 yılı Diyanet Ramazan ayı tarihi)

Ramazan ayı ne zaman? sorusunun yanıtı, İslam alemi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında bu yıl yine vatandaşlar bol bol ibadet edip oruç ibadetlerini yerine getirecek.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan ayı takvimi;



2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.



Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2023 yılı dini takvimine göre Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 tarihinde idrak edilecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ