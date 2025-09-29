Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2026 Ramazan başlangıç tarihi

2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayında bu yıl yine oruçlar tutulacak ve dini vazifelere yerine getirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte 2026 Ramazan ayı tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...



2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Bu tarihte ilk sahura kalkılacak ve aynı günün akşam ezanıyla birlikte ilk iftar yapılacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimiyle Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Oruç ayının tamamlanmasının ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram boyunca camilerde bayram namazı kılınacak, dost ve akraba ziyaretleri yapılacak, ihtiyaç sahipleri unutulmayacak.



Diyanet tarafından paylaşılan 2026 dini günler takvimi.