Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2026 Ramazan başlangıç tarihi
İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, her yıl Hicri takvime göre belirleniyor. Miladi takvimde her yıl yaklaşık 10 gün daha erken gelen bu mübarek ay, oruç ibadetiyle birlikte paylaşma, sabır ve yardımlaşma duygularını pekiştiriyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise “2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?” sorusu geliyor. Peki, Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlayacak?
2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayında bu yıl yine oruçlar tutulacak ve dini vazifelere yerine getirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte 2026 Ramazan ayı tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...
2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Bu tarihte ilk sahura kalkılacak ve aynı günün akşam ezanıyla birlikte ilk iftar yapılacak.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Oruç ayının tamamlanmasının ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram boyunca camilerde bayram namazı kılınacak, dost ve akraba ziyaretleri yapılacak, ihtiyaç sahipleri unutulmayacak.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Ramazan, sadece aç kalınan bir ay değil; aynı zamanda nefsi terbiye, sabır, ibadet ve yardımlaşma ayıdır. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek günlerde milyonlarca Müslüman, sahur ve iftar sofralarında bir araya gelerek manevi atmosferi paylaşır.
2026 yılında Ramazan ayı kış mevsimine denk geleceği için oruç süreleri görece kısa olacak. Bu durum özellikle öğrenciler ve çalışanlar için ibadetin daha rahat yerine getirilmesine imkan tanıyacak.
