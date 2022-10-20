Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2023 dini günler takvimi)

Ramazan ayı başlangıç tarihi, 2023 yılına girilmesine kısa bir zaman kala merak edilmeye başladı. Vatandaşlar, 'İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?' sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Diyanet İşleri tarafından, 2023 yılı din günler takviminin yayımlanmasıyla birlikte, Ramazan ayı ve kandil tarihleri belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2023 dini günler takvimi)

Ramazan ayı tarihi, tüm İslam camiası tarafından sorgulunan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 2023 yılı Ramazan ayında yine vatandaşlar oruçlarını tutacak ve ibadetlerini yapacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2023 dini günler takvimi) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

RAMAZAN BAYRAMI

Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

HİCRİ YILBAŞI

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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