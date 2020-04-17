Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'ta bitecek.



İLK İFTAR VE SAHUR NE ZAMAN?



İlk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün yapılacak. Bu yıl ilk iftar ise 24 Nisan akşamı yapılacak.



2020 RAMAZAN BAYRAMI



23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.



24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı



23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi



24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü



26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü



2020 KURBAN BAYRAMI



Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü



3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü