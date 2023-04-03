Ramazan ayı ne zaman bitecek, son oruç hangi gün tutulacak? (2023 Diyanet Ramazan ayı tarihleri)

2023 ramazan ayı tarihleri, oruç ibadetlerini sürdürmeye devam eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü itibariyle başladı.

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10-11 gün daha erken başlıyor. Peki, ramazan ayı ne zaman bitecek, son oruç hangi gün tutulacak?



2023 RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.



Buna göre; Ramazan ayı bu yıl 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek. 21 Nisan 2023 Cuma günü ise bayramın 1. günü idrak edilecek.