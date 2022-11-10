Ramazan ayı ne zaman, hangi aya denk geliyor? (2023 Ramazan ayı tarihi)

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimi sonrasında, Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2023 Ramazan ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman, hangi aya denk geliyor? (2023 Ramazan ayı tarihi)

Ramazan ayı başlangıç tarihi, bu yıl ilk oruçlarını hangi gün tutacaklarını merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bolluk ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan, yine ibadetlerle geçilecek. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

Ramazan ayı ne zaman, hangi aya denk geliyor? (2023 Ramazan ayı tarihi) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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