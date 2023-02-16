Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet dini günler takvimi)

2023 Ramazan ayının ne zaman idrak edileceğine yönelik tarih araştırmaları başladı. Üç aylara girilmesiyle birlikte on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı tarihi milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Vatandaşlar ilk orucun hangi tarihte tutulacağını merak ediyor. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman?



2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.



Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.



Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi.



Buna göre;



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar