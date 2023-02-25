Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? (2022-2023 Ramazan ayı takvimi)

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, Mart ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte sorgulanıyor. İlk oruçlarını tutmaya hazırlanan vatandaşlar, dini vazifelerini yerine getirmek için Ramazan ayının başlamasını bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, 2023 Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? (2022-2023 Ramazan ayı takvimi)

Ramazan ayı tarihi, tüm İslam coğrafyası tarafından araştırılmaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? (2022-2023 Ramazan ayı takvimi) - 1

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte tarihleri belirlendi.

Buna göre;

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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