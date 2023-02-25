Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? (2022-2023 Ramazan ayı takvimi)

Ramazan ayı tarihi, tüm İslam coğrafyası tarafından araştırılmaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?



2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.



Buna göre; Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi.



Buna göre;



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar