Ramazan ayı öncesi restoran ve hallerde fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürdü. Bakanlık ekipleri, bu kapsamda Ankara'daki restoran ve toptancı halindeki dükkanları denetledi.

Restoranlarda, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le zorunlu hale getirilen tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulmasına ilişkin denetim yapıldı.

YAPTIRIM UYGULANDI



Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki işletmelerde menü ve tarifeler kontrol edildikten sonra Yenimahalle ilçesindeki Gimat toptancı halindeki fiyat listeleri denetlendi.

Denetimler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı idari yaptırım uygulandı.