Ramazan ayında toplu iftar yapılabilecek mi? (Ramazan ayı boyunca uygulanacak yasaklar neler?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısıtlamalara ilişikin açıklamalarda bulundu.

TOPLU İFTAR VE SAHUR GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK

Erdoğan, Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur yapmanın yasak olacağını ve ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadleri kullandı:



"Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır."

TEK MAVİ İL ŞIRNAK'IN BAŞARISININ SIRRI

