Ramazan başladı, ilk sahurda pide kuyruğu oluştu

Ramazan ayının gelişiyle İstanbul ’da sahur hazırlığı yapan vatandaşlar, sıcak ekmek ve ramazan pidesi almak için gece saatlerinde fırınların yolunu tuttu. Fırınların önünde uzun kuyruklar oluşurken, sıcak pideler tezgahlarda yerini aldı.

Vatandaşlar sahur alış verişi için fırın ve marketlere giderken, gece boyunca şehirde hareketlilik yaşandı.



Kasımpaşa’da vatandaşlar, pide kuyruğuna girdi.



Pide kuyruğuna girdiğini ifade eden Murat Karasoy, “Hamdolsun ramazan ayı geldi. Allah hakkıyla tutanlardan nasip eylesin. Pide kuyruğuna girdik, 5-10 dakikalık bir sıra bekledik.” dedi.