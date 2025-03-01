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Ramazan başladı, ilk sahurda pide kuyruğu oluştu

Ramazan geldi, ilk sahura kalkıldı. Davulcuların ramazan mesaisi de resmen başlamış oldu. Gece boyunca hareketliliğin yaşandığı İstanbul’da pide kuyruğu da oluştu.

Ramazan başladı, ilk sahurda pide kuyruğu oluştu
2025 Ramazan İmsakiyesi | İstanbul 1 Mart iftar vakti ne zaman, akşam ezan saat kaçta okunuyor?

2025 Ramazan İmsakiyesi | İstanbul 1 Mart iftar vakti ne zaman, akşam ezan saat kaçta okunuyor?

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Ramazan ayının gelişiyle ’da hazırlığı yapan vatandaşlar, sıcak ekmek ve almak için gece saatlerinde fırınların yolunu tuttu.

Fırınların önünde uzun kuyruklar oluşurken, sıcak pideler tezgahlarda yerini aldı.

Ramazan başladı, ilk sahurda pide kuyruğu oluştu - 1 Ramazan davulcuları vatandaşları sahura kaldırdı

Vatandaşlar alış verişi için fırın ve marketlere giderken, gece boyunca şehirde hareketlilik yaşandı.

Kasımpaşa’da vatandaşlar, pide kuyruğuna girdi.

Pide kuyruğuna girdiğini ifade eden Murat Karasoy, “Hamdolsun ramazan ayı geldi. Allah hakkıyla tutanlardan nasip eylesin. Pide kuyruğuna girdik, 5-10 dakikalık bir sıra bekledik.” dedi.

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