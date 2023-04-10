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Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman, ayın kaçında? Arefe günü tatil mi? Diyanet takvimiyle paylaşıldı

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle arefe tarihi de merak konusu oldu. Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesi için de kullanılıyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman, ayın kaçıında? Arefe günü tatil mi?

Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman, ayın kaçında? Arefe günü tatil mi? Diyanet takvimiyle paylaşıldı

Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı 3 gün sürecek bayramla uğurlanacak. tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bayram günlerinin yanı sıra arefe tarihi de araştırılıyor. 'nın müjdecisi olan arefe günü bu yıl nisan ayının son günlerine denk gelecek.

Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman, ayın kaçında? Arefe günü tatil mi? Diyanet takvimiyle paylaşıldı - 1

AREFE NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefe Günü bu yıl 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün olacak. Arefe gününde bankalar, vergi daireleri, noterler gibi birçok resmi kurum yarım gün hizmet verecek. 

Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman, ayın kaçında? Arefe günü tatil mi? Diyanet takvimiyle paylaşıldı - 2

AREFE NE DEMEK?

Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe’de arefe denmektedir.

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