Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman? (2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi)

2025 Ramazan Bayramı tarihi, mart ayına 1 aya yakın bir süre kalmasıyla birlikte sorgulanıyor. Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte oruçlarını tutacak olan vatandaşlar, Ramazan ayının bitimiyle birlikte ise bayram tatiline çıkacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman?



2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.



26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.



Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Ramazan Bayramı, 2025 yılında hafta sonuna denk geliyor. 30 Mart 2025 Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek.



Böylelikle bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.

