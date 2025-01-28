Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman? (2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi)
2025 Ramazan Bayramı'nın bu yıl hangi günlere denk geldiği, hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aileleriyle Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip kalabalıktan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman?
2025 Ramazan Bayramı tarihi, mart ayına 1 aya yakın bir süre kalmasıyla birlikte sorgulanıyor. Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte oruçlarını tutacak olan vatandaşlar, Ramazan ayının bitimiyle birlikte ise bayram tatiline çıkacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman?
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.
26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.
Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı, 2025 yılında hafta sonuna denk geliyor. 30 Mart 2025 Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek.
Böylelikle bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
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