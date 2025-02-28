Ramazan Bayramı için hazırlık yapıyorlarmış: Tonlarca tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi

Ankara'da tüketim tarihi geçmiş 17 ton çikolata piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Ramazan Bayramı'nda piyasaya sürülmesi hedeflenen çikolatalara el konuldu.

Ramazan Bayramı için hazırlık yapıyorlarmış: Tonlarca tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi
Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı, Yenimahalle'de bir depoda tüketim tarihi geçmiş çikolataların, tüketim tarihi değiştirilerek yeniden piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu depoya baskın yapıldı.

Depoda yapılan aramada tüketim tarihleri asetonla silinerek değiştirilen 17 ton çikolata ele geçirildi. Ramazan Bayramı'nda piyasaya sürülmesi hedeflenen çikolatalara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İngiltere Kralı Charles, Ramazan öncesi hurma paketledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...