Ramazan Bayramı için hazırlık yapıyorlarmış: Tonlarca tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Yenimahalle'de bir depoda tüketim tarihi geçmiş çikolataların, tüketim tarihi değiştirilerek yeniden piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.



Bunun üzerine jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu depoya baskın yapıldı.



Depoda yapılan aramada tüketim tarihleri asetonla silinerek değiştirilen 17 ton çikolata ele geçirildi. Ramazan Bayramı'nda piyasaya sürülmesi hedeflenen çikolatalara el konuldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.