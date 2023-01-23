Ramazan Bayramı ne zaman? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi)

2023 Ramazan Bayramı, üç aylara girilmesiyle birlikte merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Şimdiden Ramazan ayı tarihi ve bayram takvimini araştıran vatandaşlar, bayram tarihlerine göre tatil planı yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ne zaman? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi)

Üç aylara girilmesiyle birlikte, üç ayların son ayı olan için tarih araştırmaları başladı. tarafından yayımlanan takvim sonrasında, 2023 Ramazan Bayramı arefesi ve günleri belli oldu. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

Ramazan Bayramı ne zaman? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi) - 1

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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