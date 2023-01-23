Ramazan Bayramı ne zaman? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi)

Üç aylara girilmesiyle birlikte, üç ayların son ayı olan Ramazan Bayramı için tarih araştırmaları başladı. Diyanet tarafından yayımlanan takvim sonrasında, 2023 Ramazan Bayramı arefesi ve tatil günleri belli oldu. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman?



2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.



Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.



Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar