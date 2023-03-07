Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi)

2023 Ramazan Bayramı öncesinde tatil takvimi sorgulanmaya başladı. 23 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı sonrasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı, bu yıl nisan ayına denk geliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?



2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu takvime göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.



Buna göre; 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak idrak edilecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar