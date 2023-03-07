Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi)

Ramazan Bayramı tarihi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde merak edilmeye başladı. Yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar, 2023 Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2023 yılı dini takvimi sonrasında bayram tarihleri belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi)

2023 öncesinde tatil takvimi sorgulanmaya başladı. 23 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı sonrasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı, bu yıl nisan ayına denk geliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu takvime göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi) - 1

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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