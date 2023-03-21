Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi)

Ramazan Bayramı, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İlkbaharın gelmesi ve havaların iyice güzelleşmesiyle birlikte, Ramazan Bayramı'nda biraz nefes almak isteyen vatandaşlar tatil tarihlerini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi)

2023 tarihi, yaklaşan tatil fırsatını değerlendirmek isteyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. 22 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı sonrasına idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için tarihler belli oldu. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? (2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi) - 1

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.

Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak.

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