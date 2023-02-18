Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? (2023 Ramazan Bayramı takvimi)

Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala tarih araştırmaları başladı. Bu yıl Nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında bayram tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.



2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.



Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak vem 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.



Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak.