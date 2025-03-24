Ramazan Bayramı öncesi taklit ve tağşiş uyarısı
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram için çikolata, şeker ve şerbetli tatlılara rağbetin artması beklenirken, uzmanlar taklit ve tağşişe dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor.
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çikolata, şeker ve şerbetli tatlılara talep artarken, taklit ve tağşiş ürünlere karşı gıda güvenliği gündeme geldi.
Bayramlarda geleneksel olarak şerbetli tatlılar, çikolata ve şeker gruplarının çokça tüketilip ikram edildiğini ya da hediye olarak gönderildiğini söyleyen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, bayramlarda bu ürünlerin tüketiminin arttığını söyledi.
UCUZ VE AÇIK YERDE SATILAN ÜRÜLERE DİKKAT
Artan talebi fırsat bilip, bu dönemlerden yararlanmak isteyen fırsatçıkarın, merdiven altı üretim yapıp halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çeken Kırım, “Sırf bayramlar ve özel günlerde tüketim arttığı için ucuza bulunan ya da açıkta satılan yerlerden alınmaması gerekir.” uyarısında bulundu.
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