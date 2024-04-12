Ramazan Bayramı tatilinde Anıtkabir’e ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, Ramazan Bayramı tatilinde binlerce kişiyi ağırladı.

Ramazan Bayramı tatilinde Anıtkabir’e ziyaretçi akını

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Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda kişi Anıtkabir’i ziyaret etti.

Resmi tatillerde ziyarete açık olan Anıtkabir, bayram tatilinde ’nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişiyi ağırladı.

Çoğunluğu aileleriyle birlikte gelen ziyaretçiler, çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ramazan Bayramı tatilinde Anıtkabir’e ziyaretçi akını - 1

Anıtkabir’deki Misak-ı Milli Kulesi’nden girilen ve Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde de ziyaretçiler kuyruk oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu, bazıları dua etti.

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