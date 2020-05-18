Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayağı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının sonrasında belli olması bekleniyor.

Kabinede ağırlıklı olarak corona virüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Buna göre Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.

"BÖYLE GİDERSE BAYRAM SONRASINDA BİRİNCİ DALGAYI ATLATMIŞ OLABİLİRİZ"