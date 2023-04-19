Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı öncesinde merak edilen konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıydı. İBB, Ramazan Bayramı tatili ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tatil süresince toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.



İBB’den yapılan açıklamaya göre, 21-22 Nisan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan 3 günlük tatilde, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan İstanbullulara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.



İETT, otobüs hatları ile metrobüste tatilin ilk 2 günü cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. 23 Nisan günü ise pazar günü tarifesi uygulanacak. Üç gün boyunca garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak.



Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için, güzergâh ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak.



METROLAR 24 SAAT AÇIK OLACAK



Metro İstanbul bayram boyunca işletmesini yaptığı 18 hatta günlük toplam 16 bin 588 sefer gerçekleştirecek.



Gece Metrosu; M1, M2, M4, M5, M6 ve M7 metro hatlarında 21 Nisan Cuma gününden 23 Nisan gece yarısına kadar seferler aralıksız devam edecek. Ayrıca; M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu, M9 Bahariye-Olimpiyat Metrosu, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı, F1 Taksim-Kabataş Füniküleri ile F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri seferlerine 01.00'e kadar devam edecek.



T1 Kabataş-Bağcılar, M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatinde sona erecek.

ŞEHİR HATLARI VAPURLARI



Şehir Hatları'nda ise 21-31 Nisan tarihleri arasında Pazar/Resmi Tatil günleri tarifesi uygulanacak. Yalnızca cuma ve cumartesi günleri yapılan Kadikoy-Karakoy-Beşiktaş gece seferleri, 21-22 Nisan gecesi ve 22-23 Nisan gecesi de yapılacak. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.



Toplu ulaşımda sunulan İBB WiFi hizmeti de bayram süresince aksamandan devam ettirilecek. İSBAK ekipleri de trafik sinyalizasyon bakım onarım, kamera, eds, mobil eds, tünel eds kontrol merkezi, raylı sistem turnikeleri gibi tüm ulaşım teknolojilerin 3 gün boyunca aksamada hizmet vermeye devam etmesini sağlayacak.



İstanbul Ulaşım AŞ'ye bağlı turistik otobüsler (BusForUs) de 12 durak arası (Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı) ulaşım hizmeti vermeye devam edecek.



SU VE DOĞALGAZ KESİLMEYECEK



İSKİ, 3 gün boyunca atık su ve içme suyu bakım-onarım hizmetlerine 7/24 devam edecek. İGDAŞ da yüzlerce ekibiyle olası acil müdahaleler için sahada hizmet vermeye devam edecek. Bayram tatili boyunca arıza halleri dışında altyapı çalışması yapılmayacak, su ve doğal gaz arzı kesintisiz, güvenli şekilde sağlanacak.