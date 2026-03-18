Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma, köprü ve otoyollar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.



Ayrıca, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler de ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00'a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden yararlananlar,

b) 20 Mart 2026 Cuma günü saat 00:00'dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, muaftır." ifadeleri yer aldı.