Ramazan bu yıl kaç gün sürecek? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. İşte, 2025 Ramazan ayı hakkında bilgiler...



Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.



Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.



RAMAZAN NEDEN 29 GÜN OLACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Ramazan ayının bu yıl 29 gün sürme nedenini açıkladı.



Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına dikkati çeken Çalış, "Orucun başlangıcı ve bitişi ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır." bilgisini paylaştı.