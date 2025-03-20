Ramazan davulcuları arasında kavga: 15 kişi yaralandı

Merkez Camisi önünde karşılaşan akraba iki grup arasında bahşiş meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın sopalı, demirli ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 15 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.