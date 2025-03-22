Ramazan davulcuların bahşiş kavgasına tutuklama
Konya'da ramazan davulcuları arasından bahşiş nedeniyle bıçaklı, sopalı kavga çıktı. Kavgada 16 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda ramazan davulcuları arasında bahşiş paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlananlar ile birlikte toplam 16 kişi, gözaltına alındı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı.
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