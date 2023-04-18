Ramazan fitresi ne kadar 2023: Fitre nedir, ne zaman verilir?

Fitre bedelinin ne zaman verileceğini merak eden birçok kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları araştırıyor. Fitre, her bireyin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağ olarak ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Diyanet tarafından belirtilen bilgilerin ardından 2023 ramazan fitresi bedeli belli oldu. Peki, fitre nedir, ne zaman verilir?



2023 FİTRE MİKTARI NE KADAR?



Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2023 fitre miktarı belli oldu. Açıklama şu şekilde;



"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi."



Buna göre; 2023 yılı fitre miktarı günlük 70 TL olarak belirlendi.



FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?



Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.



Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.



FİTRE NEDİR?



Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.



Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.