Ramazan hangi gün başlıyor? (2021  Ramazan Bayramı ne zaman?)

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs.

İMSAKİYE

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER



Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı





Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi



Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba



Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi