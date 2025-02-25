Ramazan hilali ne zaman görülecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini anlatan İşlek, ramazan hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.



RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜLECEK?



Ramazan ayının hilali için içtimanın, Greenwich saatiyle 28 Şubat günü saat 00.45'te, rüyetin ise aynı gün saat 14.43'te olacağını açıklayan İşlek, içtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazanın 1 Mart Cumartesi günü başlayacağını ifade etti.



İLK OLARAK ASYA VE AFRİKA'DA GÖRÜLECEK



Ramazan hilalinin ilk olarak Asya kıtasının güneybatısı ve Afrika kıtasından itibaren görülmeye başlanacağını bildiren İşlek, daha sonra aynı gün Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da da görüleceğini dile getirdi.



İşlek, "Ramazan hilali dünya genelinde 5 kıtayı kapsayacak şekilde görülecektir. Havanın bulutlu, karlı veya yağmurlu olmaması durumunda hesapladığımız içtima ve rüyet kriterlerine göre akşam güneş battıkça vakti gelen yerler hilali görecektir." dedi.



Şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise 30 Mart'ta Kuzey Amerika'dan itibaren görüleceği bilgisini paylaşan İşlek, "Ramazan ve şevval rüyeti arasındaki gün sayısı nedeniyle ramazan ayı bu sene 29 gün çekecek yani iki hilal arasında 29 gün olacaktır." açıklamasını yaptı.