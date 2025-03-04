Ramazan kolisi yardımıyla hapis cezası almaktan kurtuldu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir binada kiracı olan S.Ç.A, 27 Temmuz 2024 günü ev sahibinin oğlu M.N'nin kapısına gelerek evden çıkması yönünde kendisini tehdit ettiğini belirterek, şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine M.N. hakkında "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.



Tarafların uzlaşmayı kabulü yönündeki beyanı üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nedim Yaz tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Gani Alkan, şüpheli ve müştekiyle görüştü.

RAMAZAN KOLİSİ ŞARTI



Şüpheli M.N, tehdit ettiği S.Ç.A'nın uzlaşmak için kendisine sunduğu, ihtiyaç sahibi 13 aileye ramazan kolisi şeklinde gıda yardımında bulunması şartını kabul etti.



Diyarbakır'da tespit edilen 13 aileye yardım kolilerini ulaştıran M.N, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtulmuş oldu.