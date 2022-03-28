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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? (İlk sahur hangi gün?)

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ramazan ayının bu yıl ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?

Haberler - ntv.com.tr 28.03.2022 - 14:21

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? (İlk sahur hangi gün?)

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'11 Ayın Sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

2022 Ramazan Ayı’nda ilk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulmaya başlayacak. 2 Nisan ise Ramazan Ayı’nın ilk günü olacak. 2022 yılında Ramazan Ayı, 1 Mayıs'ta sona erecek.

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayında 'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN? 

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ

1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022'de 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan , 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

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