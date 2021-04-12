Ramazan önlemleri için kritik hafta

Salgınla mücadelede yeni tedbirler alınacak mı? Tam kapanma veya seyahat kısıtlaması gündemde mi?



Bu soruların yanıtı için gözler, yeni haftada yapılacak 2 kritik toplantıda.



İlk olarak bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantıda, 81 ilden gelen son veriler değerlendirilecek.



Yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart'ta 10 binin altına düşen günlük vaka sayıları Nisan ayında 55 bin sınırını geçti. Test pozitif oranı yüzde 18'e, yoğun bakımların doluluk oranı ise yüzde 66'ya ulaşmış durumda. Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla, çocuk vakalar da arttı.

Toplantıda bu nedenle okulara yönelik bir değerlendirme de yapılacak. Bilim Kurulu toplantısında tüm bu veriler ışığında bir tavsiye raporu hazırlanacak.



Salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak.



Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.



Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.

Vaka sayılarındaki rekor artışla birlikte, bunlara ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu.

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